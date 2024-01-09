У рф назвали причину сходження 14 вагонів із рейок у Забайкаллі
Київ • УНН
14 вагонів з вугіллям зійшли з рейок у російському Забайкаллі після зіткнення з іншим потягом; постраждали пасажирські перевезення.
У Забайкальському краї рф причиною сходження з рейок 14 вагонів з вугіллям стало зіткнення з порожнім потягом, що рухався у зустрічному напрямку. Про це повідомляє пресслужба МНС росії, передає УНН.
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На перегоні "Бушулей — Алеур" сталося сходження і зіткнення середньої частини локомотива непарного порожнього вантажного поїзда з вагонами парного вантажного поїзда. Внаслідок зіткнення відбулося сходження 14 вагонів з вугіллям, з яких п'ять вагонів перекинулися на бік
Рух поїздів було зупинено в обох напрямках. Через подію від графіка в русі відстануть пасажирські потяги №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток.
За рішенням Федеральної пасажирської компанії (ФПК) для пасажирів зупинених поїздів організують авіаперельоти з Чити до Благовіщенська, Хабаровська і Владивостока.
Забайкаллі 14 вагонів зійшли з рейок08.01.24, 23:48 • 27600 переглядiв