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У рф назвали причину сходження 14 вагонів із рейок у Забайкаллі

У рф назвали причину сходження 14 вагонів із рейок у Забайкаллі

Київ • УНН

 • 106867 перегляди

14 вагонів з вугіллям зійшли з рейок у російському Забайкаллі після зіткнення з іншим потягом; постраждали пасажирські перевезення.

У Забайкальському краї рф причиною сходження з рейок 14 вагонів з вугіллям стало зіткнення з порожнім потягом, що рухався у зустрічному напрямку. Про це повідомляє пресслужба МНС росії, передає УНН.

Деталі

На перегоні "Бушулей — Алеур" сталося сходження і зіткнення середньої частини локомотива непарного порожнього вантажного поїзда з вагонами парного вантажного поїзда. Внаслідок зіткнення відбулося сходження 14 вагонів з вугіллям, з яких п'ять вагонів перекинулися на бік

уточнюєпрес-служба відомства на офіційному сайті

Рух поїздів було зупинено в обох напрямках. Через подію від графіка в русі відстануть пасажирські потяги №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток.

За рішенням Федеральної пасажирської компанії (ФПК) для пасажирів зупинених поїздів організують авіаперельоти з Чити до Благовіщенська, Хабаровська і Владивостока.

Забайкаллі 14 вагонів зійшли з рейок08.01.24, 23:48 • 27600 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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