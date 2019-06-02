В результате оползня в Китае погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Два человека погибли, четверо пропали без вести после того, как оползень погреб под собой временную постройку для рабочих в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
В воскресенье в 02:30 по местному времени оползень обрушился на трехэтажную постройку в деревне Даганпин города Янцзян, в результате чего шесть человек оказались под завалами.
К настоящему времени спасатели обнаружили тела двух погибших.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Как сообщал УНН, число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 28 человек.