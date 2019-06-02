В результаті зсуву в Китаї загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Двоє людей загинули, четверо пропали безвісти після того, як зсув накрив під собою тимчасову споруду для робітників в провінції Гуандун на півдні Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У неділю о 02:30 за місцевим часом зсув обрушився на триповерхову будівлю в селі Даганпін міста Янцзян, в результаті чого шість осіб опинилися під завалами.
До теперішнього часу рятувальники виявили тіла двох загиблих.
На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих при сході зсуву в Колумбії зросла до 28 осіб.