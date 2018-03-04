В результате турецких авиаударов погибло 36 сирийцев

Альянс "Сирийских демократических сил", возглавляемый курдами, заявил, что турецкая авиация нанесла удары по позициям проправительственных сирийских бойцов, но данные о погибших не привел.

Сирийский центр по правам человека заявил, что удары произошли в районе Кафр Янна и были третьим подобным рейдом менее чем за 48 часов.

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Сирийское правительство направило в Африн своих бойцов через месяц после начала турецкой операции, после того, как курды обратились за помощью.

Турецкие силы контролируют более 20% анклава после захвата района Райо северо-западнее Африн в субботу. Они также захватили стратегическую гору на северо-востоке анклава.

Африн контролируется курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG), которые Анкара считает "террористическим" продолжением Рабочей партии Курдистана.