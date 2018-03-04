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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58816 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70623 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73546 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105946 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99859 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104299 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В результате турецких авиаударов погибло 36 сирийцев

В результате турецких авиаударов погибло 36 сирийцев

Киев  •  УНН

 • 6399 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В результате турецких авиаударов в северо-западном сирийском регионе Африн погибли по меньшей мере 36 сирийских бойцов, которые поддерживают местных курдов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию наблюдателей, передает УНН.

Альянс "Сирийских демократических сил", возглавляемый курдами, заявил, что турецкая авиация нанесла удары по позициям проправительственных сирийских бойцов, но данные о погибших не привел.

Сирийский центр по правам человека заявил, что удары произошли в районе Кафр Янна и были третьим подобным рейдом менее чем за 48 часов.

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Сирийское правительство направило в Африн своих бойцов через месяц после начала турецкой операции, после того, как курды обратились за помощью.

Турецкие силы контролируют более 20% анклава после захвата района Райо северо-западнее Африн в субботу. Они также захватили стратегическую гору на северо-востоке анклава.

Африн контролируется курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG), которые Анкара считает "террористическим" продолжением Рабочей партии Курдистана.

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