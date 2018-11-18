В результате стрельбы на севере Лондона пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Трое мужчин получили ранения в результате стрельбы на севере Лондона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Daily Mail.
По данным издания, все пострадавшие были госпитализированы, в двух огнестрельные ранения. Как отмечается, жизни одного из раненых ничего не угрожает, о состоянии еще двух пострадавших данных нет.
Сообщается, что инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 по киевскому времени) в Энфилде неподалеку от железнодорожной станции, когда жители делали рождественские покупки.
Газета уточняет, что место происшествия оцеплено, задержанных по факту стрельбы в настоящее время нет.
Как ранее информировал УНН, бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей одного из кафе в Марселе, в результате чего шесть человек получили ожоги.