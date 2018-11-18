В результаті стрілянини на півночі Лондона постраждали три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Троє чоловіків отримали поранення у результаті стрілянини на півночі Лондона. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Daily Mail.
За даними видання, всі постраждалі були госпіталізовані, у двох вогнепальні поранення. Як зазначається, життю одного з поранених нічого не загрожує, про стан ще двох постраждалих даних немає.
Повідомляється, що інцидент стався близько 18.00 за місцевим часом (20.00 за київським часом) в Енфілді неподалік від залізничної станції, коли жителі робили різдвяні покупки.
Газета уточнює, що місце події оточене, затриманих за фактом стрілянини в даний час немає.
Як раніше інформував УНН, бездомна жінка облила соляною кислотою відвідувачів одного з кафе в Марселі, в результаті чого шість осіб отримали опіки.