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У Марселі бездомна облила кислотою шістьох відвідувачів кафе

У Марселі бездомна облила кислотою шістьох відвідувачів кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бездомна жінка облила соляною кислотою відвідувачів одного з кафе в Марселі, в результаті чого шість осіб отримали опіки, повідомляє УНН із посиланням на Le Parisien.

За інформацією видання, інцидент стався на терасі в кафе Unic недалеко від Старого порту в Марселі.

Як зазначає газета, всі постраждалі були доставлені в лікарню. Лікарі діагностували у них пошкодження рук, ніг і осіб. При цьому опіки виявилися легкими, життям потерпілих нічого не загрожує.

Жінка, облила відвідувачів кислотою, була затримана. Її добре знають у цьому районі, раніше у бездомної, як повідомляє Le Parisien, були помічені проблеми із психікою.

Поки поліцейським не вдалося встановити мотиви злочину. Правоохоронці вважають, що цей епізод не є терористичним актом.

Як раніше інформував УНН, 31 липня зловмисники облили радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк кислотою, внаслідок чого активістка отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Гандзюк померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.

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