В Марселе бездомная облила кислотой шестерых посетителей кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей одного из кафе в Марселе, в результате чего шесть человек получили ожоги, сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.
По информации издания, инцидент произошел на террасе в кафе Unic недалеко от Старого порта в Марселе.
Как отмечает газета, все пострадавшие были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у них повреждения рук, ног и человек. При этом ожоги оказались легкими, жизнью пострадавших ничего не угрожает.
Женщина, облила посетителей кислотой, была задержана. Её хорошо знают в этом районе, ранее у бездомного, как сообщает Le Parisien, были замечены проблемы с психикой.
Пока полицейским не удалось установить мотивы преступления. Правоохранители считают, что этот эпизод не является террористическим актом.
Как ранее информировал УНН, 31 июля злоумышленники облили советницу херсонского городского головы Екатерину Гандзюк кислотой, в результате чего активистка получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Гандзюк умерла 4 ноября в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.