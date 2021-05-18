В результате новых обстрелов Израиля со стороны Газы погибло двое мужчин, ранено 10 человек

Детали

Как сообщает МАДА, в результате интенсивного ракетно-минометного обстрела приграничной с Газой территорий были ранены около 10 человек.

Два человека (мужчины около 30 лет) скончались от полученных ранений. Двое получили ранения от средней тяжести до тяжелого. Остальные легко ранены. Раненые доставлены в больницу “Сорока” в Беэр-Шеве.

По предварительным данным, погибшие и раненые являются иностранцами из Таиланда, которые работали на упаковочной фабрике в районе Эшколя.

Добавим

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила, что с 08:00 сегодняшнего дня, израильские самолеты выявили необходимые объекты, а затем нанесли удары по девяти подземным и наземным пусковым установкам в секторе Газа.

Кроме того, как утверждается, в центральной части анклава израильскими военными были атакованы позиции одного из отрядов “Исламского джихада”, готовившегося к запуску ракет по израильским территориям.

Контекст

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая. Уже больше недели происходят обмены обстрелами, в результате чего с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) — свыше 200.

По сообщению ЦАХАЛа, за эту ночь по Израилю выпустили 90 ракет из сектора Газа. Системы ПВО перехватили несколько десятков из них.

За последнюю неделю из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3100 ракет.