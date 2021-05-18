В результаті нового обстрілу Ізраїлю з боку Гази загинуло двоє чоловіків, поранено 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Станом на вівторок, Служба швидкої допомоги “Маген Давід Адом” (МАДА) повідомляє про те, що через інтенсивний ракетно-мінометний обстріл прикордонних з Газою територій були поранені близько 10 осіб, померли двоє чоловіків. Про це пише УНН з посиланням на ізраїльські ЗМІ, зокрема видання The Times of Israel.
Деталі
Як повідомляє МАДА, в результаті інтенсивного ракетно-мінометного обстрілу прикордонної з Газою території були поранені близько 10 осіб.
Двоє людей (чоловіки близько 30 років) померли від отриманих поранень. Двоє отримали поранення від середньої тяжкості до важкого. Решта легко поранені. Поранені доставлені в лікарню “Сорока” в Беер-Шеві.
За попередніми даними, загиблі і поранені є іноземцями з Таїланду, які працювали на пакувальній фабриці в районі Ешкол.
Додамо
Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ повідомила, що з 08:00 сьогоднішнього дня, ізраїльські літаки виявили необхідні об’єкти, а потім завдали ударів по дев’яти підземним і наземним пусковим установкам в секторі Газа.
Крім того, як стверджується, в центральній частині анклаву ізраїльськими військовими були атаковані позиції одного із загонів “Ісламського джихаду”, який готувався до запуску ракет по ізраїльських територіях.
Контекст
Загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною почалося 10 травня. Вже більше тижня відбуваються обміни обстрілами, в результаті чого з обох сторін є жертви і постраждалі. За останніми даними, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, з палестинської (в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан) — понад 200.
За повідомленням ЦАХАЛа, за цю ніч по Ізраїлю випустили 90 ракет з сектора Газа. Системи ППО перехопили кілька десятків з них.
За останній тиждень з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3100 ракет.