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The Guardian

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По Ізраїлю за ніч випустили 90 ракет з сектора Газа

Київ • УНН

 • 32288 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. По Ізраїлю за ніч випустили 90 ракет з сектора Газа. Системи ППО перехопили кілька десятків з них, повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

По Ізраїлю за ніч випустили 90 ракет з сектора Газа

Цитата:

"Станом на 7:00 з 19:00 вчорашнього вечора було зафіксовано близько 90 пусків з сектора Газа на територію Ізраїлю", - повідомили ізраїлські військові.

Деталі

Як повідомляється, близько 20 ракет впало в секторі Газа. Системи ППО перехопили кілька десятків ракет.

За даними ЦАХАЛу, вчора ввечері ізраїльські винищувачі продовжували атакувати "метро" у секторі Газа. У межах атаки було атаковано близько 65 терористичних цілей. Атаку здійснили 62 винищувачи з використанням близько 110 одиниць точного озброєння.

Серед будинків атакованих командирів, як зазначено, - будинок командира батальйону Західної Джабалії, будинок командира роти в батальйоні Джабалії, будинок командира роти в батальйоні Зейтун і будинок одного з високопоставлених членів ХАМАС з військово-морського підрозділу.

Окрім того, у секторі Газа було скоєно атаку на п'ять штаб-квартир ХАМАС. Атаковані будинки використовувалися як інфраструктура терористів, а деякі також використовувалися як інфраструктура для ведення бойових дій, відзначили в ЦАХАЛі.

Також повідомляється, що вночі винищувачі атакували військові цілі ХАМАС у районі Рамаль в західній частині міста Газа.

Винищувачі також атакували низку ракетних установок, націлених на поразку міст Тель-Авів, Ашкелон і Держави Ізраїль і її громадян. ЦАХАЛ також атакував загін бойовиків ХАМАС у місті Газа.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили в неділю, що за останній тиждень з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3100 ракет.

Також повідомляється, що з початку нового загострення конфлікту станом на 17 травня загинули 200 палестинців, 59 серед яких — діти. Ще 1305 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

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