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По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа

Киев • УНН

 • 32288 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа. Системы ПВО перехватили несколько десятков из них, сообщила Армия обороны Израиля, передает УНН.

По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа

Цитата:

"По состоянию на 7:00 с 19:00 вчерашнего вечером было зафиксировано около 90 пусков из сектора Газа на территорию Израиля", - сообщили израильские военные.

Детали

Как сообщается, около 20 ракет упало в секторе Газа. Системы ПВО перехватили несколько десятков ракет.

По данным ЦАХАЛа, вчера вечером израильские истребители продолжали атаковать "метро" в секторе Газа. В рамках атаки было атаковано около 65 террористических целей. Атаку осуществили 62 истребителя с использованием около 110 единиц точного вооружения.

Среди домов атакованных командиров, как указано, - дом командира батальона Западной Джабалии, дом командира роты в батальоне Джабалии, дом командира роты в батальоне Зейтун и дом одного из высокопоставленных членов ХАМАС из военно-морского подразделения.

Кроме того, в секторе Газа было совершено атаку на пять штаб-квартир ХАМАС. Атакованные дома использовались в качестве инфраструктуры террористов, а некоторые также использовались в качестве инфраструктуры для ведения боевых действий, отметили в ЦАХАЛе.

Также сообщается, что ночью истребители и самолеты атаковали военные цели ХАМАС в районе Рамаль в западной части города Газа.

Истребители и самолеты также атаковали ряд ракетных установок, нацеленных на поражение городов Тель-Авив, Ашкелон и Государства Израиль и его граждан. ЦАХАЛ также атаковал отряд боевиков ХАМАС в городе Газа.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили в воскресенье, что за последнюю неделю из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3100 ракет.

Также сообщается, что с начала нового обострения конфликта по состоянию на 17 мая погибли 200 палестинцев, 59 среди которых - дети. Еще 1305 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.

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