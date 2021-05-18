По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа. Системы ПВО перехватили несколько десятков из них, сообщила Армия обороны Израиля, передает УНН.
Цитата:
"По состоянию на 7:00 с 19:00 вчерашнего вечером было зафиксировано около 90 пусков из сектора Газа на территорию Израиля", - сообщили израильские военные.
Детали
Как сообщается, около 20 ракет упало в секторе Газа. Системы ПВО перехватили несколько десятков ракет.
По данным ЦАХАЛа, вчера вечером израильские истребители продолжали атаковать "метро" в секторе Газа. В рамках атаки было атаковано около 65 террористических целей. Атаку осуществили 62 истребителя с использованием около 110 единиц точного вооружения.
Среди домов атакованных командиров, как указано, - дом командира батальона Западной Джабалии, дом командира роты в батальоне Джабалии, дом командира роты в батальоне Зейтун и дом одного из высокопоставленных членов ХАМАС из военно-морского подразделения.
Кроме того, в секторе Газа было совершено атаку на пять штаб-квартир ХАМАС. Атакованные дома использовались в качестве инфраструктуры террористов, а некоторые также использовались в качестве инфраструктуры для ведения боевых действий, отметили в ЦАХАЛе.
Также сообщается, что ночью истребители и самолеты атаковали военные цели ХАМАС в районе Рамаль в западной части города Газа.
Истребители и самолеты также атаковали ряд ракетных установок, нацеленных на поражение городов Тель-Авив, Ашкелон и Государства Израиль и его граждан. ЦАХАЛ также атаковал отряд боевиков ХАМАС в городе Газа.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
В ЦАХАЛе заявили в воскресенье, что за последнюю неделю из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3100 ракет.
Также сообщается, что с начала нового обострения конфликта по состоянию на 17 мая погибли 200 палестинцев, 59 среди которых - дети. Еще 1305 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.