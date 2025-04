Армія Ізраїлю завдала нових ударів по сектору Гази

Деталі

У ньому наголошується, що “з 08:00 сьогоднішнього дня (за місцевим часом, збігається з київським) ізраїльські літаки виявили (необхідні об’єкти), а потім завдали ударів по дев’яти підземним і наземним пусковим установкам в секторі Газа”.

Крім того, як стверджується, в центральній частині анклаву ізраїльськими військовими були атаковані позиції одного із загонів “Ісламського джихаду”, який готувався до запуску ракет по ізраїльських територіях.

Контекст

Взаємні ракетний обстріл з боку палестинських радикальних угруповань в секторі Газа і ізраїльської армії тривають з 10 травня. Вони послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків у кварталі Шейх-Джаррах в проживаючих там арабських сімей. За останніми даними, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, з палестинської (в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан) — понад 200.

