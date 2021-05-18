Армія Ізраїлю завдала нових ударів по сектору Гази

Деталі

У ньому наголошується, що “з 08:00 сьогоднішнього дня (за місцевим часом, збігається з київським) ізраїльські літаки виявили (необхідні об’єкти), а потім завдали ударів по дев’яти підземним і наземним пусковим установкам в секторі Газа”.

Крім того, як стверджується, в центральній частині анклаву ізраїльськими військовими були атаковані позиції одного із загонів “Ісламського джихаду”, який готувався до запуску ракет по ізраїльських територіях.

Контекст

Взаємні ракетний обстріл з боку палестинських радикальних угруповань в секторі Газа і ізраїльської армії тривають з 10 травня. Вони послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків у кварталі Шейх-Джаррах в проживаючих там арабських сімей. За останніми даними, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, з палестинської (в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан) — понад 200.

Since 8:00 this morning, we have identified and struck 9 underground & above-ground rocket launch sites in Gaza.



We will continue to operate against terrorism.

Our aircraft just struck an Islamic Jihad terror squad in central Gaza.



The squad was struck while preparing to launch rockets toward Israel.