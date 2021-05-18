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Армия Израиля нанесла новые удары по сектору Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявила о нанесении новых ударов по позициям палестинских группировок ХАМАС и “Исламский джихад” в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник пресс-службой армии, пишет УНН.

Армия Израиля нанесла новые удары по сектору Газа

Детали

В нем отмечается, что “с 08:00 сегодняшнего дня (по местному времени, совпадает с киевским) израильские самолеты выявили (необходимые объекты), а затем нанесли удары по девяти подземным и наземным пусковым установкам в секторе Газа”.

Кроме того, как утверждается, в центральной части анклава израильскими военными были атакованы позиции одного из отрядов “Исламского джихада”, готовившегося к запуску ракет по израильским территориям.

Контекст

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) — свыше 200.

Since 8:00 this morning, we have identified and struck 9 underground & above-ground rocket launch sites in Gaza.

We will continue to operate against terrorism.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 18, 2021

Our aircraft just struck an Islamic Jihad terror squad in central Gaza.

The squad was struck while preparing to launch rockets toward Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 18, 2021

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