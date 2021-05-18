Армия Израиля нанесла новые удары по сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявила о нанесении новых ударов по позициям палестинских группировок ХАМАС и “Исламский джихад” в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник пресс-службой армии, пишет УНН.
Детали
В нем отмечается, что “с 08:00 сегодняшнего дня (по местному времени, совпадает с киевским) израильские самолеты выявили (необходимые объекты), а затем нанесли удары по девяти подземным и наземным пусковым установкам в секторе Газа”.
Кроме того, как утверждается, в центральной части анклава израильскими военными были атакованы позиции одного из отрядов “Исламского джихада”, готовившегося к запуску ракет по израильским территориям.
Контекст
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) — свыше 200.
Since 8:00 this morning, we have identified and struck 9 underground & above-ground rocket launch sites in Gaza.
We will continue to operate against terrorism.
Our aircraft just struck an Islamic Jihad terror squad in central Gaza.
The squad was struck while preparing to launch rockets toward Israel.