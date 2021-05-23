В результате авиаудара афганской армии под Кабулом погибли 6 боевиков талибов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. По крайней мере шесть боевиков Талибана были убиты и еще четыре ранены после того, как ВВС Афганистана нанесли авиаудары по восточной провинции Логар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хinhua.
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“В субботу удары ВВС были нанесены в районах Мохаммад Ага и Ангары Барак провинции Логар, примерно в 60 км к югу от Кабула. Среди убитых был и местный лидер Талибана”, — говорится в заявлении 203-го военного корпуса “Гром”.
Детали
В заявлении говорится, что точные удары были нанесены на основе подтвержденных разведывательных данных, добавив, что во время рейдов гражданское население не пострадало.
Контекст
В этой азиатской стране сохраняется насилие, поскольку боевики Талибана пытаются захватить небольшие города или районы, устраивая засады против афганских национальных сил безопасности.
По официальным данным, около 15 из 407 афганских районов остаются под контролем талибов, в то время как 40 районов подвергались серьезной угрозе со стороны боевиков.
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Пока войска США и НАТО покидают страну, насилие в стране нарастает.
Добавим
Во время пятничной молитвы в мечети на севере Кабула взорвалась бомба, в результате чего погибли по меньшей мере 12 прихожан.