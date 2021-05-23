В результаті авіаудару афганської армії під Кабулом загинуло 6 бойовиків талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Принаймні шість бойовиків Талібану були вбиті і ще чотири поранені після того, як ВПС Афганістану нанесли авіаудари по східній провінції Логар. Про це інформує УНН з посиланням на Хinhua.
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“В суботу удари ВПС були нанесені в районах Мохаммад Ага і Бараки Барак провінції Логар, приблизно в 60км на південь від Кабула. Серед убитих був і місцевий лідер Талібану”, — йдеться в заяві 203-го військового корпусу “Грім”.
Деталі
У заяві говориться, що точні удари були нанесені на основі підтверджених розвідувальних даних, додавши, що під час рейдів цивільне населення не постраждало.
Контекст
У цій азіатській країні зберігається насильство, оскільки бойовики Талібану намагаються захопити невеликі міста або райони, влаштовуючи засідки проти афганських національних сил безпеки.
За офіційними даними, близько 15 з 407 афганських районів залишаються під контролем талібів, в той час як 40 районів піддавалися серйозній загрозі з боку бойовиків.
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Поки війська США і НАТО залишають країну, насильство в країні наростає.
Додамо
Під час п’ятничної молитви в мечеті на півночі Кабула вибухнула бомба, в результаті чого загинули щонайменше 12 прихожан.