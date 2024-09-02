В результате вражеской атаки по Днепропетровщине, четыре человека ранены, повреждены 7 домов
Киев • УНН
В результате обстрела Никопольской громады дронами и артиллерией ранены 4 человека. Повреждены 7 домов, хозяйственная постройка и линия электропередач, возникли пожары.
Дронами-камикадзе и ствольной артиллерией атаковали ссс рф по Никопольской громаде. Повреждены 2 частных и 5 садовых домов. В районном центре всего четыре человека с ранениями.
Передает УНН со ссылкой на Сергея Лысака, руководителя ДнипроОВА.
В результате российского обстрела Никопольщины, возникло несколько возгораний, но огонь укротили; в районном центре в целом четыре человека с ранениями.
Среди раненых - две женщины 38 и 43 лет.
Также указывается о повреждении 2 частных и 5 садовых домов; задело хозяйственную постройку и линию электропередач.
Напомним,
УНН передавал, что в результате артобстрела Никополя ранены две женщины, 84-летняя в тяжелом состоянии.