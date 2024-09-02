В результате вражеской атаки по Днепропетровщине, четыре человека ранены, повреждены 7 домов

Дронами-камикадзе и ствольной артиллерией атаковали ссс рф по Никопольской громаде. Повреждены 2 частных и 5 садовых домов. В районном центре всего четыре человека с ранениями.

Передает УНН со ссылкой на Сергея Лысака, руководителя ДнипроОВА.

В результате российского обстрела Никопольщины, возникло несколько возгораний, но огонь укротили; в районном центре в целом четыре человека с ранениями.

Среди раненых - две женщины 38 и 43 лет.

Также указывается о повреждении 2 частных и 5 садовых домов; задело хозяйственную постройку и линию электропередач.

Напомним,

УНН передавал, что в результате артобстрела Никополя ранены две женщины, 84-летняя в тяжелом состоянии.