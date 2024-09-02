Війська рф вдарили по Нікополю з артилерії: поранено двох жінок
Київ • УНН
Внаслідок артобстрілу Нікополя поранено дві жінки, 84-річна у важкому стані. Росіяни випустили близько 10 снарядів, пошкоджено будинки та господарські споруди.
У понеділок, 2 вересня, Нікополь потрапив під російський удар. Внаслідок обстрілу поранено дві жінки. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної (жінки - ред.) лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка
За словами Лисака, по місті росіяни випустили з пів десятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є й інші руйнування.
Доповнення
Голова ОВА тако розповів, що вночі Сили ППО регіону знищили шість російських дронів-камікадзе.
Нагадаємо
Російські війська обстріляли Нікопольський район, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Атаки тривали ввечері, вночі та зранку, жертв немає, наслідки з'ясовуються.