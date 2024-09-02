Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: ранены две женщины

В понедельник, 2 сентября, Никополь попал под российский удар. В результате обстрела ранены две женщины. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали две женщины. Состояние 84-летней (женщины - ред.) врачи оценивают как тяжелое. Делают все возможное, чтобы спасти. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница - рассказал председатель ОВА.

По словам Лысака, по городу россияне выпустили с пол десятка снарядов. Из-за этого загорелись двухэтажный частный дом и хозяйственная постройка. Есть и другие разрушения.

Дополнение

Глава ОВА тако рассказал, что ночью Силы ПВО региона уничтожили шесть российских дронов-камикадзе.

Напомним

Российские войска обстреляли Никопольский район, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Атаки продолжались вечером, ночью и утром, жертв нет, последствия выясняются.