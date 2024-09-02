Росія атакує Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Атаки тривали ввечері, вночі та зранку, жертв немає, наслідки з'ясовуються.
Росіяни продовжують обстрілювати Нікопольщину: використано дрони-камікадзе та важку артилерію. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що Російські війська продовжують атакувати Нікопольський район. Ввечері та після опівночі обстріляли районний центр, скерувавши дрон-камікадзе та двічі застосувавши важку артилерію. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Зранку атаки на Нікополь поновилися із застосуванням безпілотників. Наслідки обстрілів наразі з'ясовуються.
Атаки на Нікополь поновили й з самого ранку. Знову – БпЛА. Наслідки з'ясовуємо.
Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі31.08.24, 08:29 • 28147 переглядiв