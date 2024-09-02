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Росія атакує Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією

Росія атакує Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією

Київ • УНН

 • 99497 перегляди

Російські війська обстріляли Нікопольський район, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Атаки тривали ввечері, вночі та зранку, жертв немає, наслідки з'ясовуються.

Росіяни продовжують обстрілювати Нікопольщину: використано дрони-камікадзе та важку артилерію. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Деталі

Зазначається, що Російські війська продовжують атакувати Нікопольський район. Ввечері та після опівночі обстріляли районний центр, скерувавши дрон-камікадзе та двічі застосувавши важку артилерію. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Зранку атаки на Нікополь поновилися із застосуванням безпілотників. Наслідки обстрілів наразі з'ясовуються.

Атаки на Нікополь поновили й з самого ранку. Знову – БпЛА. Наслідки з'ясовуємо.

Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі31.08.24, 08:29 • 28147 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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