Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россияне продолжают обстреливать Никопольщину: использованы дроны-камикадзе и тяжелая артиллерия. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Российские войска продолжают атаковать Никопольский район. Вечером и после полуночи обстреляли районный центр, направив дрон-камикадзе и дважды применив тяжелую артиллерию. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Утром атаки на Никополь возобновились с применением беспилотников. Последствия обстрелов сейчас выясняются.

Атаки на Никополь возобновили и с самого утра. Опять - БПЛА. Последствия выясняем.

Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі