Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Атаки продолжались вечером, ночью и утром, жертв нет, последствия выясняются.
Россияне продолжают обстреливать Никопольщину: использованы дроны-камикадзе и тяжелая артиллерия. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Российские войска продолжают атаковать Никопольский район. Вечером и после полуночи обстреляли районный центр, направив дрон-камикадзе и дважды применив тяжелую артиллерию. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Утром атаки на Никополь возобновились с применением беспилотников. Последствия обстрелов сейчас выясняются.
Атаки на Никополь возобновили и с самого утра. Опять - БПЛА. Последствия выясняем.
Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі31 августа 2024, 05:29 • 27159 просмотров