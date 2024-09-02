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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 04:34  •  32944 просмотра

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Российские войска обстреляли Никопольский район, используя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Атаки продолжались вечером, ночью и утром, жертв нет, последствия выясняются.

Россияне продолжают обстреливать Никопольщину: использованы дроны-камикадзе и тяжелая артиллерия. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН

Детали

Отмечается, что Российские войска продолжают атаковать Никопольский район. Вечером и после полуночи обстреляли районный центр, направив дрон-камикадзе и дважды применив тяжелую артиллерию. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Утром атаки на Никополь возобновились с применением беспилотников. Последствия обстрелов сейчас выясняются.

Атаки на Никополь возобновили и с самого утра. Опять - БПЛА. Последствия выясняем.

Росія обстріляла Нікополь і Марганець: постраждала жінка, пошкоджено будівлі31 августа 2024, 05:29 • 27159 просмотров

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