Внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині, четверо людей поранені, пошкоджено 7 будинків
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Нікопольської громади дронами та артилерією поранено 4 людей. Пошкоджено 7 будинків, господарську споруду та лінію електропередач, виникли пожежі.
Дронами-камікадзе та ствольною артилерією атакували зс рф по Нікопольській громаді. Пошкоджено 2 приватні та 5 садових будинків. У районному центрі загалом четверо людей з пораненнями.
Передає УНН із посиланням на Сергія Лисака, керівника ДніпроОВА.
Внаслідок російського обстрілу Нікопольщини, виникло декілька займань, але вогонь приборкали; у районному центрі загалом четверо людей з пораненнями.
Серед поранених - двоє жінок 38 та 43 років.
Також вказується про пошкодження 2 приватних та 5 садових будинків; зачепило господарську споруду та лінію електропередач.
Нагадаємо
УНН передавав, що внаслідок артобстрілу Нікополя поранено дві жінки, 84-річна у важкому стані.