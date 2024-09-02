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Внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині, четверо людей поранені, пошкоджено 7 будинків

Київ • УНН

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Внаслідок обстрілу Нікопольської громади дронами та артилерією поранено 4 людей. Пошкоджено 7 будинків, господарську споруду та лінію електропередач, виникли пожежі.

Дронами-камікадзе та ствольною артилерією атакували зс рф по Нікопольській громаді. Пошкоджено 2 приватні та 5 садових будинків. У районному центрі загалом четверо людей з пораненнями.

Передає УНН із посиланням на Сергія Лисака, керівника ДніпроОВА.

Внаслідок російського обстрілу Нікопольщини, виникло декілька займань, але вогонь приборкали; у районному центрі загалом четверо людей з пораненнями.

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Серед поранених - двоє жінок 38 та 43 років.

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Також вказується про пошкодження 2 приватних та 5 садових будинків; зачепило господарську споруду та лінію електропередач.

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Нагадаємо

УНН передавав, що внаслідок артобстрілу Нікополя поранено дві жінки, 84-річна у важкому стані. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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