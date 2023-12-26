В результате вражеской атаки на Николаевщине повреждены складские здания

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

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Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

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