В результате вражеской атаки на Николаевщине повреждены складские здания

Силы ПВО в ночь на 26 декабря уничтожили четыре вражеских "шахеда" в небе над Николаевщиной. Однако один БпЛА ударил по промышленному предприятию, повреждены складские здания. Об этом сообщил во вторник председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ночью подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed 131/136" на Николаевщине.

В ночь на 26 декабря враг попал БпЛА типа "Shahed 131/136" по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских зданий. Информация о пострадавших не поступала - написал Ким в Telegram.

Дополнение

Также глава ОВА сообщил, что вчера, 25 декабря, в 14:03 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших нет.

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