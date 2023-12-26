В Хмельницкой области ночью обезвредили вражеский "шахед" - ОВА

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
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Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  148344 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  318194 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

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Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  253624 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  196618 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  184606 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  215759 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212976 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  169395 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  151420 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146856 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

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Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133371 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122410 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

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В Хмельницкой области ночью обезвредили вражеский "шахед" - ОВА

Противовоздушная оборона Украины обезвредила беспилотник "шахед" в Хмельницкой области.

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В Хмельницкой области ночью обезвредили вражеский "шахед" - ОВА

Вражеская атака "шахедов" на юг: есть попадания в Одесской и Николаевской областях

Одесская и Николаевская области на юге Украины подверглись нападению вражеских "шахедов", которые ударили по инфраструктуре и промышленным объектам, но не повлекли жертв.

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Вражеская атака "шахедов" на юг: есть попадания в Одесской и Николаевской областях

По Херсонской области россияне выпустили 391 снаряд, попали по критической инфраструктуре - ОВА

Российские войска 74 раза обстреляли Херсонскую область, ранив одного человека.

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По Херсонской области россияне выпустили 391 снаряд, попали по критической инфраструктуре - ОВА

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 355 тысячам

По данным Генерального штаба Украины, с момента вторжения в Украину российские войска потеряли около 354 960 человек личного состава и разнообразную технику, включая 5 899 танков и 23 корабля и катера.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 355 тысячам

В небе над Украиной ночью уничтожено 13 из 19 "шахедов"

Силы обороны Украины уничтожили 13 российских беспилотников и нанесли удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск".

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Ожидается, что в 2023 году потребление пива в Грузии достигнет 133 миллионов литров, причем 92% будет произведено на местном уровне.

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Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК

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Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК

26 декабря: Международный день крупье, День подарков

Сегодня - Международный день крупье. Также во многих странах отмечают День подарков - традицию дарения, когда деньги, собранные в церквях, раздают нуждающимся.

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В Украине сегодня дожди, на Киевщине - опасные метеоявления

ВСУ ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму

Украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Крыму, сообщил генерал-лейтенант Воздушных сил Николай Олещук.

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ВСУ ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму