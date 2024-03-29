В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок

В ночь на 29 марта российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и ракетами. В результате чего ранения получили шесть человек, среди которых ребенок 5 лет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в ночь на 29 марта 2024 года враг атаковал Днепропетровскую область ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. В г. Каменское пятеро раненых местных, среди них - 5-летняя девочка.

Повреждены дачные дома и автомобили горожан.

Напомним

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 воздушные цели, в том числе 12 ракет и 12 беспилотников, над Днепропетровской областью в течение ночи и рано утром в нескольких районах.