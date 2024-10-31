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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате авиаудара рф в Харькове погиб ребенок, 29 человек ранены

В результате авиаудара рф в Харькове погиб ребенок, 29 человек ранены

Киев  •  УНН

23:26 • 1974 просмотра

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В результате российского авиаудара по многоэтажному дому в Харькове погиб 11-летний ребенок. Еще 29 человек получили ранения, под завалами могут оставаться по меньшей мере два человека.

В Харькове в результате российского авиаудара по многоэтажному дому погиб ребенок, 29 человек получили ранения. Об этом сообщают председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

К сожалению, один ребенок погиб. Мальчику, которого убила страна-террорист, было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами. Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось

- говорится в сообщении.

Синегубов также отметил что возросло количество раненых до 29 человек. По его словам, под завалами могут быть по меньшей мере два человека, среди них - ребенок. Спасательные мероприятия продолжаются.

Напомним

российские войска вечером 30 октября ударили по четвертому этажу многоэтажки в Харькове.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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