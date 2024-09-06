В результате атаки россиян на Львов в среду за помощью обратилось 64 человека, 25 до сих пор находятся в больнице - Садовый

В результате атаки россиян на Львов в среду, 4 сентября, за помощью к врачам обратилось 64 человека, 25 до сих пор находится в больнице. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Вообще за помощью обратилось 64 человека. По состоянию на сегодня 25 человек находят в больнице, многим из них сделали достаточно сложные операции. Состояние сложное, но есть надежда, что все будет хорошо. Очень много людей в состоянии шока. Никто не может понять человека, который потерял своих родных, своих близких просто в своем доме. Никто же не думал, потому что это был один из самых безопасных домов Львова. Была острая потребность (в крови - ред.) позавчера. Сегодня более-менее ситуация стабилизирована - сказал Садовый.

Напомним,

4 сентября около 5 часов утра враг совершил комбинированную атаку на Львов ракетами и «шахедами». Разрушениям, по данным горсовета, подверглись 188 зданий, из которых 5 учебных заведений, 2 центра творчества, 2 медицинских учреждения, храм ПЦУ св. Юрия Победоносца.