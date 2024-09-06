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Внаслідок атаки росіян на Львів у середу за допомогою звернулося 64 людини, 25 досі перебуває у лікарні - Садовий

Внаслідок атаки росіян на Львів у середу за допомогою звернулося 64 людини, 25 досі перебуває у лікарні - Садовий

Київ • УНН

 • 19443 перегляди

Внаслідок російської атаки на Львів 4 вересня за медичною допомогою звернулися 64 людини, 25 залишаються в лікарні. Пошкоджено 188 будівель, включаючи навчальні заклади, медичні установи та храм.

Внаслідок атаки росіян на Львів у середу, 4 вересня, за допомогою до лікарів звернулося 64 людини, 25 досі перебуває у лікарні. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Взагалі за допомогою звернулося 64 людей. Станом на сьогодні 25 людей знаходять в лікарні, багатьом з них зробили достатньо складні операції. Стан складний, але є надія, що все буде гаразд. Дуже багато людей є у стані шоку. Ніхто не може зрозуміти людину, яка втратила своїх рідних, своїх близьких просто у своєму будинку. Ніхто ж не думав, тому що це був один з найбезпечніших будинків Львова. Була гостра потреба (в крові - ред.) позавчора. Сьогодні більш-менш ситуація стабілізована

- сказав Садовий.

Нагадаємо

4 вересня близько 5 години ранку ворог здійснив комбіновану атаку на Львів ракетами та "шахедами". Руйнувань, за даними міськради, зазнали 188 будівель, з яких 5 навчальних закладів, 2 центри творчості, 2 медичні установи, храм ПЦУ св. Юрія Переможця.

Павло Башинський

Павло Башинський

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