В "Резерв+" появятся новые отсрочки: когда запустят и кого касается

В приложении "Резерв+" в конце июля - начале августа планируют разрешить оформить отсрочки большему количеству граждан - для ученых и педагогов, а также тех, у кого жена или муж с инвалидностью 1 или 2 группы, позже категории расширят, сообщила в четверг заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в соцсетях, пишет УНН.

Готовим новые отсрочки в "Резерв+". В конце июля - начале августа планируем запустить отсрочки в несколько кликов - написала Черногоренко.

Кого коснется

По ее словам, речь идет о следующих категориях:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профессионального образования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

"Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн - без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно быстрее расширить сервис и для других категорий. Среди следующих - семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью", - указала Черногоренко.

Без очередей в ТЦК: в "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы