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В "Резерв+" появятся новые отсрочки: когда запустят и кого касается

Киев • УНН

 • 2254 просмотра

В конце июля – начале августа в Резерв+ появятся отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников, а также для граждан, имеющих жену или мужа с инвалидностью 1 или 2 группы. Следующими категориями станут семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

В "Резерв+" появятся новые отсрочки: когда запустят и кого касается

В приложении "Резерв+" в конце июля - начале августа планируют разрешить оформить отсрочки большему количеству граждан - для ученых и педагогов, а также тех, у кого жена или муж с инвалидностью 1 или 2 группы, позже категории расширят, сообщила в четверг заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в соцсетях, пишет УНН.

Готовим новые отсрочки в "Резерв+". В конце июля - начале августа планируем запустить отсрочки в несколько кликов

- написала Черногоренко.

Кого коснется

По ее словам, речь идет о следующих категориях:

  • научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профессионального образования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
    • граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

      "Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн - без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно быстрее расширить сервис и для других категорий. Среди следующих - семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью", - указала Черногоренко.

      Без очередей в ТЦК: в "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы11.07.25, 13:15 • 2694 просмотра

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

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