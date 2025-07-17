У "Резерв+" з'являться нові відстрочки: коли запустять і кого стосується

У застосунку "Резерв+" наприкінці липня - на початку серпня планують дозволити оформити відстрочки більшій кількості громадян - для науковців та педагогів, а також тих, у кого дружина або чоловік з інвалідністю 1 чи 2 групи, згодом категорії розширять, повідомила у четвер заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у соцмережах, пише УНН.

Готуємо нові відстрочки в "Резерв+". Наприкінці липня - на початку серпня плануємо запустити відстрочки в кілька кліків - написала Черногоренко.

Кого торкнеться

З її слів, ідеться про такі категорії:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти - якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, - за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн - без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. Серед наступних - родини, які виховують дитину з інвалідністю", - вказала Черногоренко.

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