В Раду внесли постановление об увольнении члена ЦИК Буглака
Киев • УНН
Постановление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака было внесено в Верховную Раду Украины
В Верховную Раду внесли постановление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака, который фигурировал в журналистском расследовании, сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
В парламенте зарегистрировано постановление об увольнении Буглака Ю.А. с должности члена Центральной избирательной комиссии
По словам Железняка, "это тот, который по материалам журналистского расследования "Схемы" работает с Майами (США)".
Справочно
По данным на сайте ЦИК, Юрий Буглак в 2017-2019 годах - народный депутат Украины VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
4 октября 2019 года назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии постановлением Верховной Рады. 15 октября 2019 года принял присягу члена ЦИК. Был определен ответственным за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в Ровенской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
В Раду внесли постановление об увольнении члена ЦИК Буглака
Постановление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака было внесено в Верховную Раду Украины.
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