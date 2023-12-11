В Раду внесли постановление об увольнении члена ЦИК Буглака

В Верховную Раду внесли постановление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака, который фигурировал в журналистском расследовании, сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

В парламенте зарегистрировано постановление об увольнении Буглака Ю.А. с должности члена Центральной избирательной комиссии - написал Железняк в Telegram.

По словам Железняка, "это тот, который по материалам журналистского расследования "Схемы" работает с Майами (США)".

Справочно

По данным на сайте ЦИК, Юрий Буглак в 2017-2019 годах - народный депутат Украины VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

4 октября 2019 года назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии постановлением Верховной Рады. 15 октября 2019 года принял присягу члена ЦИК. Был определен ответственным за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в Ровенской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.