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В Раде предложили ввести систему экстренной помощи населению "112"

В Раде предложили ввести систему экстренной помощи населению "112"

Киев • УНН

 • 176307 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение системы экстренной помощи населению по номеру 112. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

В законопроекте предлагают:

• заменить термин "экстренный вызов" на термин "экстренная коммуникация" (в соответствии с законодательством ЕС);

• предоставить определение терминов "экстренная служба", "система 112", "информационно-коммуникационная система 112", "служба 112";

• предоставить полномочия по созданию и обеспечению функционирования системы 112 (коммуникационный центр "Служба 112", который относится к сфере управления Министерства внутренних дел Украины);

• расширить полномочия оперативно-диспетчерских служб, которые принимают экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104;

• закрепить право использования информации, которая содержится в базах данных поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг по службе 112 и оперативно-диспетчерскими службами, принимающих экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104;

Цитата

“Проект закона разработан с целью обеспечения населения качественной и своевременной помощью, создания условий для обеспечения доступа к единому телефонному номеру 112 всем лицам, находящимся на территории Украины, в том числе лицам с инвалидностью и лицам, не владеющим государственным языком”, – говорится в пояснительной записке законопроекта.

Напомним

21 июля 2021 года правительство на заседании обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет руководить и следить за внедрением системы экстренной помощи населению "112". В частности, ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.

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