В Раде предложили ввести систему экстренной помощи населению "112"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение системы экстренной помощи населению по номеру 112. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
В законопроекте предлагают:
• заменить термин "экстренный вызов" на термин "экстренная коммуникация" (в соответствии с законодательством ЕС);
• предоставить определение терминов "экстренная служба", "система 112", "информационно-коммуникационная система 112", "служба 112";
• предоставить полномочия по созданию и обеспечению функционирования системы 112 (коммуникационный центр "Служба 112", который относится к сфере управления Министерства внутренних дел Украины);
• расширить полномочия оперативно-диспетчерских служб, которые принимают экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104;
• закрепить право использования информации, которая содержится в базах данных поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг по службе 112 и оперативно-диспетчерскими службами, принимающих экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104;
Цитата
“Проект закона разработан с целью обеспечения населения качественной и своевременной помощью, создания условий для обеспечения доступа к единому телефонному номеру 112 всем лицам, находящимся на территории Украины, в том числе лицам с инвалидностью и лицам, не владеющим государственным языком”, – говорится в пояснительной записке законопроекта.
Напомним
21 июля 2021 года правительство на заседании обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет руководить и следить за внедрением системы экстренной помощи населению "112". В частности, ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.