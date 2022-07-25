В Раді запропонували запровадити систему екстреної допомоги населенню "112"

Деталі

У законопроєкті пропонують:

• замінити термін "екстрений виклик" на термін "екстрена комунікація" (відповідно до законодавства ЄС);

• надати визначення термінів "екстрена служба", "система 112", "інформаційно-комунікаційна система 112", "служба 112";

• надати повноваження зі створення та забезпечення функціонування системи 112 (комунікаційний центр "Служба 112", що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України);

• розширити повноваження оперативно-диспетчерських служб, що приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104;

• закріпити право на використання інформації, що міститься у базах даних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за службою 112 та оперативно-диспетчерськими службами, що приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104;

Цитата

“Проєкт закону розроблено з метою забезпечення населення якісною та своєчасною допомогою, створення умов для забезпечення доступу до єдиного телефонного номера 112 усім особам, що перебувають на території України, у тому числі особам з інвалідністю та особам, що не володіють державною мовою”, – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Нагадаємо

21 липня 2021 року уряд на засіданні забезпечив функціонування міжвідомчої групи, яка буде керувати та слідкувати за впровадження системи екстреної допомоги населенню "112". Зокрема відповідальним за впровадження системи визначили Міністерство внутрішніх справ.