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В совете ЕС определили четверку кандидатов на пост президента Еврогруппы

В совете ЕС определили четверку кандидатов на пост президента Еврогруппы

Киев  •  УНН

 • 9742 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Четыре министра выдвинули свою кандидатуру на пост председателя Еврогруппы. Их имена были обнародованы сегодня на портале ЕС, передает УНН.

На президентский пост в этом году претендуют министр финансов Португалии Марио Сентено, министр финансов Люксембурга Пьер Грамегна, министр финансов Словакии Петер Казимир и министр финансов Латвии Данная Райзнеце-Озола.

Нового президента изберут 4 декабря большинством голосов, в соответствии с протоколом 14 договора.

Если ни один из кандидатов в конце первого тура голосования не получит по крайней мере 10 из 19 голосов членов Еврогруппы, каждого из них будет информировано индивидуально о количестве полученных голосов. Кандидаты смогут отозвать заявку. Голосование продлится до тех пор, пока у одного из кандидатов не будет большинства голосов.

Победитель будет объявлен министрам в конце голосования, после чего он будет представлен на пресс-конференции в рамках Еврогруппы.

С момента создания в 2005 году Еврогруппа, объединяющая 19 министров финансов еврозоны, имела лишь двух президентов Жан-Клода Юнкера из Люксембурга, который был в должности с 2005 по 2013 год, и бывшего министра финансов Нидерландов Йерун Дейсселблума.

Эта должность предусматривает проведение ежемесячных совещаний и проведения политики по экономическому и валютному союзу.

Новый президент сменит на посту Йеруна Дейсселблума по окончании его мандата 13 января 2018 года, на срок в 2,5 лет.

Напомним, ранее в этом месяце министр финансов Словакии Петер Казимир заявил о намерении баллотироваться на пост главы министров финансов еврозоны.

 

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