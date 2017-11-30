В раді ЄС визначили четвірку кандидатів на пост президента Єврогрупи

На президентський пост цього року претендують міністр фінансів Португалії Маріо Сентено, міністр фінансів Люксембургу П'єр Грамегна, міністр фінансів Словаччини Петер Казімір та міністр фінансів Латвії Дана Райзнєце-Озола.

Нового президента оберуть 4 грудня більшістю голосів, у відповідності до протоколу 14 договору ЄС.

Якщо жоден з кандидатів наприкінці першого туру голосування не отримає принаймні 10 із 19 голосів членів Єврогрупи, кожного з них буде інформовано індивідуально про кількість отриманих голосів. Кандидати матимуть можливість відкликати заявку. Голосування триватиме доти, доки один з кандидатів не матиме більшості голосів.

Переможець буде оголошений міністрам наприкінці голосування, після чого він буде представлений на прес-конференції в рамках Єврогрупи.

З моменту створення в 2005 році Єврогрупа, яка об'єднує 19 міністрів фінансів єврозони, мала лише двох президентів: Жан-Клода Юнкера з Люксембургу, який був на посаді з 2005 по 2013 рік, і колишнього міністра фінансів Нідерландів Йєруна Дейсселблума.

Ця посада передбачає проведення щомісячних нарад і проведення політики щодо економічного і валютного союзу.

Новий президент змінить на посту Йеруна Дейсселблума по закінченні його мандату 13 січня 2018 року, на термін в 2,5 років.

Нагадаємо, раніше цього місяця міністр фінансів Словаччини Петер Казімір заявив про намір балотуватися на посаду голови міністрів фінансів єврозони.