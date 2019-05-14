В Раде состоятся слушания о проблемах охраны культнаследия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народные депутаты приняли за основу и в целом проект постановления о проведении парламентских слушаний о состоянии, проблемах и перспективах охраны культурного наследия в Украине. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект постановления №8426 о рекомендациях парламентских слушаний - на тему "Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украине". Этих слушаний, по словам нардепов-инициаторов законодательной инициативы, ждут многочисленные музейщики, культурологи, ученые, реставраторы в Украине.
Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий напомнил еще во время Согласительного совета вчера, 13 мая, что на этой неделе, 18 мая, работники музейной отрасли отмечают свой профессиональный праздник.
Напомним, на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО претендуют 15 объектов в Украине, среди которых исторические центры городов Одессы и Чернигова, каньон Каменец-Подольского и Бахчисарайский дворец.