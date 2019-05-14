В Раді відбудуться слухання про проблеми охорони культспадщини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Народні депутати прийняли за основу і в цілому проект постанови щодо проведення парламентських слухань щодо стану, проблем і перспектив охорони культурної спадщини в Україні. Відповідне рішення підтримали 232 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №8426 про рекомендації парламентських слухань - на тему "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні". Цих слухань, за словами нардепів-ініціаторів законодавчої ініціативи, чекають численні музейники, культурологи, науковці, реставратори в Україні.
Голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький нагадав ще під час Погоджувальної ради вчора, 13 травня, що цього тижня, 18 травня, працівники музейної галузі відзначають своє професійне свято.
Нагадаємо, на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО претендують 15 об'єктів в Україні, серед яких історичні центри міст Одеси і Чернігова, каньйон Кам’янця-Подільського і Бахчисарайський палац.