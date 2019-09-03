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06:35 • 27730 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127388 просмотра

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6 марта, 17:07 • 118689 просмотра

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В Раде пообещали внести законопроект об ограничении иммунитета президента на следующей неделе

В Раде пообещали внести законопроект об ограничении иммунитета президента на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 14916 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Законопроект, предусматривающий процедуру привлечения к ответственности президента, будет внесен в парламент на следующей неделе. Об этом заявил первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Мы вносим на следующей неделе один из наших законов — закон об иммунитете, это процедура, которая позволяет привлекать к ответственности президента Украины”, — отметил Стефанчук.

По его словам, команде “Слуги народа” надоело ожидать 28 лет обещанного снятия неприкосновенности с народных депутатов, и она уже продемонстрировала, что этот вопрос можно решить за 5 дней.

При этом он добавил, что внутри фракции были дискуссии относительно целесообразности снятия иммунитета с нардепов, однако команда решила, что если какой-то парламентарий боится, то он не должен идти в народные депутаты.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Украинские Национальные Новости

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