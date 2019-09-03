В Раде пообещали внести законопроект об ограничении иммунитета президента на следующей неделе

“Мы вносим на следующей неделе один из наших законов — закон об иммунитете, это процедура, которая позволяет привлекать к ответственности президента Украины”, — отметил Стефанчук.

По его словам, команде “Слуги народа” надоело ожидать 28 лет обещанного снятия неприкосновенности с народных депутатов, и она уже продемонстрировала, что этот вопрос можно решить за 5 дней.

При этом он добавил, что внутри фракции были дискуссии относительно целесообразности снятия иммунитета с нардепов, однако команда решила, что если какой-то парламентарий боится, то он не должен идти в народные депутаты.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).