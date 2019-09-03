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В Раді пообіцяли внести законопроект щодо обмеження імунітету президента на наступному тижні

В Раді пообіцяли внести законопроект щодо обмеження імунітету президента на наступному тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Законопроект, який передбачає процедуру притягнення до відповідальності президента, буде внесений до парламенту на наступному тижні. Про це заявив перший віце-спікер ВРУ Руслан Стефанчук журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Ми вносимо на наступному тижні один з наших законів — закон про імунітет, це процедура, яка дозволяє притягувати до відповідальності президента України”, — зазначив Стефанчук.

За його словами, команді “Слуги народу” набридло очікувати 28 років обіцяного зняття недоторканності з народних депутатів, тож вона вже продемонструвала, що це питання можна вирішити за 5 днів.

При цьому він додав, що всередині фракції були дискусії відносно доцільності зняття імунітету з нардепів, однак команда вирішила, що якщо якийсь парламентар боїться, то він не має іти в народні депутати.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).

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