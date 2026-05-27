В Раде завтра планируют ратифицировать меморандум с ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро
Киев • УНН
Верховная Рада 28 мая планирует ратифицировать меморандум с ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Документ уже подписала глава Еврокомиссии.
В четверг, 28 мая, Верховная Рада планирует ратифицировать меморандум с ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что подписала меморандум о предоставлении 90 млрд евро для Украины. Поэтому срочно ратификацию соглашения на 90 млрд евро выносят на завтра, 28 мая, для голосования в Раде. Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование
Европейский Союз сегодня официально принял последний документ, лежащий в основе кредита ЕС Украине в 90 миллиардов евро, и принял 20-й пакет санкций против россии в ответ на эскалацию агрессивной войны против Украины.