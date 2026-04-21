В Раде зарегистрировали постановление об увольнении главы МВД Клименко

Группа народных депутатов подала в Верховную Раду проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко, передает УНН со ссылкой на документ.

Трое народных депутатов, среди которых Юлия Яцык, Сергей Рудык и Николай Галушко, подали проект. Текст проекта постановления пока отсутствует.

В прошлую субботу, 18 апреля, Украину потрясла ужасная новость. В Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, в результате чего погибло 5 человек и еще двое скончались в больнице.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко резко раскритиковал поведение патрульных полицейских во время стрельбы в Киеве 18 апреля.

По результатам служебного расследования в столице отстранили всю вертикаль руководства патрульной полиции - от командира взвода до начальника управления.