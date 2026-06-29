В Раде предлагают штрафовать водителей до 34 тыс. грн за чрезмерный шум во время военного положения

$44.860.0651.130.21
ukenru
Эксклюзив
14:02 • 8354 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
12:01 • 19023 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
11:43 • 29243 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
29 июня, 10:19 • 31731 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
29 июня, 10:16 • 35041 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
29 июня, 05:37 • 40084 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
29 июня, 04:31 • 39368 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 50417 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 90519 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 135205 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
2.4м/с
47%
747мм
Популярные новости
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт29 июня, 07:59 • 42211 просмотра
Руководитель ЦПД СНБО: "10 км до Сум" по словам путина - это ложь29 июня, 08:30 • 18879 просмотра
"Ну просто победитель!": в МИД высмеяли фантазии путина о захвате Донбасса29 июня, 09:25 • 13142 просмотра
Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти29 июня, 09:59 • 19395 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах12:27 • 12674 просмотра
публикации
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах12:27 • 12758 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
11:43 • 29243 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto29 июня, 10:19 • 31731 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo29 июня, 10:16 • 35041 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт29 июня, 07:59 • 42277 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 45892 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 62611 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 73808 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 111325 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 128616 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Раде предлагают штрафовать водителей до 34 тыс. грн за чрезмерный шум во время военного положения

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Верховная Рада зарегистрировала законопроект о штрафах за превышение допустимого уровня шума транспорта. В период военного положения штрафы могут составлять от 17 до 34 тысяч гривен.

В Раде предлагают штрафовать водителей до 34 тыс. грн за чрезмерный шум во время военного положения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. В период действия военного положения штрафы могут составлять от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Детали

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 124, устанавливающей ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Согласно документу, за такое нарушение в обычный период предлагается штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 грн.

В то же время в период действия военного положения штраф предлагают увеличить до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 17 тыс. грн.

За повторное в течение года нарушение предусмотрено более строгое наказание. В обычный период водителю может грозить штраф в 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового.

Если же повторное нарушение будет совершено во время военного положения, законопроект предусматривает штраф в размере 2 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн – с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Кроме этого, документ предлагает внести изменения в Закон Украины "О дорожном движении", обязав водителей не допускать управления транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Также Кабинету Министров предлагается поручить Министерству здравоохранения совместно с профильным органом в сфере автомобильного транспорта в течение трех месяцев после вступления закона в силу разработать и утвердить предельные нормы допустимого уровня внешнего шума для транспортных средств в зависимости от их категории, типа двигателя, мощности, а также установить более жесткие требования в ночное время – с 22:00 до 08:00.

Украина пересмотрит Конституцию из-за вступления в ЕС - Стефанчук29.06.26, 01:05 • 4004 просмотра

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине