В Раде предлагают штрафовать водителей до 34 тыс. грн за чрезмерный шум во время военного положения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. В период действия военного положения штрафы могут составлять от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Детали

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 124, устанавливающей ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Согласно документу, за такое нарушение в обычный период предлагается штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8 500 грн.

В то же время в период действия военного положения штраф предлагают увеличить до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 17 тыс. грн.

За повторное в течение года нарушение предусмотрено более строгое наказание. В обычный период водителю может грозить штраф в 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового.

Если же повторное нарушение будет совершено во время военного положения, законопроект предусматривает штраф в размере 2 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн – с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Кроме этого, документ предлагает внести изменения в Закон Украины "О дорожном движении", обязав водителей не допускать управления транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Также Кабинету Министров предлагается поручить Министерству здравоохранения совместно с профильным органом в сфере автомобильного транспорта в течение трех месяцев после вступления закона в силу разработать и утвердить предельные нормы допустимого уровня внешнего шума для транспортных средств в зависимости от их категории, типа двигателя, мощности, а также установить более жесткие требования в ночное время – с 22:00 до 08:00.

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