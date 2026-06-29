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Украина пересмотрит Конституцию из-за вступления в ЕС - Стефанчук

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о необходимости изменений в Конституцию для адаптации к нормам ЕС. Изменения должны стать предметом широкого общественного обсуждения после завершения военного положения.

Украина пересмотрит Конституцию из-за вступления в ЕС - Стефанчук

Украина должна пересмотреть ряд положений Конституции в связи с будущим вступлением в Европейский Союз и необходимостью адаптации национального законодательства к европейским нормам. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

Детали

По его словам, процесс европейской интеграции потребует внесения изменений в Основной Закон, как это ранее делали другие государства-кандидаты на членство в ЕС.

Украина, прокладывая путь в Европейский Союз, должна будет пересмотреть большое количество своих позиций - как это делали другие страны-кандидаты, - для того, чтобы ввести в правовое поле большой пласт взаимоотношений с ЕС. Идя в Европейский Союз, мы должны понимать, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это также должно быть в Конституции Украины

- сказал спикер.

Он подчеркнул, что будущие изменения в Основной Закон должны стать предметом широкого общественного обсуждения.

"Я вижу это как такие общие мазки, которые после завершения военного положения должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе, и, возможно, в ближайшее время будут внесены в Конституцию Украины", - отметил Стефанчук.

Напомним

Накануне, 28 июня, в Украине отметили День Конституции, принятой в 1996 году.

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