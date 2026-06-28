НБУ выпустил памятную серебряную монету к 30-летию Конституции Украины
Киев • УНН
Национальный банк ввел в обращение памятную серебряную монету номиналом 10 гривен. Монета символизирует историческую преемственность украинской государственности и значение Конституции.
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "30 лет Конституции Украины" по случаю юбилея Основного Закона государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Памятную монету представил во время торжеств в Верховной Раде заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан. По его словам, она символизирует историческую преемственность украинской государственности и значение Конституции для развития страны.
Эта монета – о связи между поколениями. О том, как решения, принятые 30 лет назад, продолжают влиять на наше настоящее. И о том, что сильное государство начинается не с громких слов, а с уважения к закону, к человеку и к собственным принципам
Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра. На ее аверсе отражены ключевые этапы развития украинского конституционализма – от Конституции Филиппа Орлика до принятия Конституции Украины 28 июня 1996 года.
На реверсе изображены стилизованные корни дуба с зашифрованной надписью "КОНСТИТУЦИЯ", которая символизирует историческую преемственность украинской государственности. Тираж памятной монеты составляет до 10 тысяч экземпляров.
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