В оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение об утопленнице в местном пруду. На место происшествия немедленно выехала группа водолазно-спасательных работ 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда из Вышгорода.

Спасатели, используя резиновую лодку и гидрокостюмы, нашли и вытащили из пруда тело женщины 1984 года рождения.

Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

У Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро, людина впала у воду та, ймовірно, потонула