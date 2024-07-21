Киев • УНН
На аттракционе-спуске через Днепр в Киеве оборвался трос. Человек, который спускался, упал в воду и, вероятно, утонул. Очевидцы пытались спасти пострадавшего, но смогли вытащить только трос.
В Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные паблики.
Детали
Человек, который в это время спускался по тросу, упал в Днепр и, вероятно, утонул.
На видео с места происшествия можно увидеть людей, которые пытаются вместе вытащить человека из воды. Но достать удалось только трос.
Ранее на этом же аттракционе происходили случаи, когда люди застревали посреди спуска.
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