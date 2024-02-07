В прошлом году в Украине в шесть раз выросло количество больных корью

В течение 2023 года в Украине зафиксировали 65 случаев кори, в то же время за первый месяц 2024 года зафиксировали уже пять таких случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

В 2023 году в Украине корью заболело в шесть раз больше людей, чем в 2022 году. По данным Центра общественного здоровья Украины, в 2022 году в Украине было зафиксировано 11 случаев заболевания против 65 - в 2023 году (в 15 областях и городе Киеве). Летальных случаев не зарегистрировано - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, с начала года в Украине зафиксировано 5 случаев кори: три в Одесской области и по одному в Черниговской и Волынской областях.

Отмечается, что во время эпидрасследования последнего случая в начале января в Одессе специалисты установили, что семья вернулась из Румынии, где объявлена национальная эпидемия кори, заболевшие дети не были вакцинированы.

В то же время в ведомстве уверяют, что сейчас эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Украине остается контролируемой, но из-за недостаточного охвата населения прививками возможно возникновение эпидемических осложнений.

В Украине существует опасность повторения эпидемии кори

Дополнение

По итогам 2023 года в Украине прививками против кори, паротита и краснухи (КПК) охвачено 92,4% годовалых детей и 87,3% 6-летних.

Для формирования коллективного иммунитета уровень охвата прививками, по рекомендациям ВОЗ, должен составлять не менее 95%.

Поэтому медики рекомендуют украинцам обратиться к семейному врачу, чтобы проверить вакцинальный статус детей и наверстать пропущенные прививки.

Справочно

Корь - опасная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Вирус кори может сохраняться в воздухе до двух часов, поэтому заразиться можно даже от человека, который уже не кашляет и не чихает.

Напомним,

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о тревожном росте случаев кори в Европе. С января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 000 заражений, что в 30 раз больше, чем в 2022 году.