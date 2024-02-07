Торік в Україні у шість разів зросла кількість хворих на кір

Протягом 2023 року в Україн зафіксували 65 випадків кору, водночас за перший місяць 2024 року зафіксували вже п'ять таких випадків. Про це повідомляє Міністерство хорони здоров'я, передає УНН.

Деталі

У 2023 році в Україні на кір захворіло ушестеро більше людей, ніж у 2022 році. За даними Центру громадського здоров’я України, у 2022 в Україні було зафіксовано 11 випадків захворювання проти 65 — у 2023 році (у 15 областях та місті Києві). Летальних випадків не зареєстровано - резюмували у відомстві.

Окрім того, від початку року в Україні зафіксовано 5 випадків кору: три в Одеській області та по одному в Чернігівській та Волинській областях.

Зазначається, що під час епідрозслідування останнього випадку на початку січня в Одесі фахівці встановили, що родина повернулась із Румунії, де оголошена національна епідемія кору, захворілі діти не були вакциновані.

Водночас у відомстві запевняють, що наразі епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Україні залишається контрольованою, але через недостатнє охоплення населення щепленнями можливе виникнення епідемічних ускладнень.

В Україні існує небезпека повторення епідемії кору

Доповнення

За підсумками 2023 року в Україні щепленнями проти кору, паротиту та краснухи (КПК) охоплено 92,4% однорічних дітей та 87,3% 6-річних.

Для формування колективного імунітету рівень охоплення щепленнями, за рекомендаціями ВООЗ, має становити не менше ніж 95%.

Тому медики рекомендують українцям звернутись до сімейного лікаря, щоб перевірити вакцинальний статус дітей та надолужити пропущені щеплення.

Довідково

Кір — небезпечна інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Вірус кору може зберігатись у повітрі до двох годин, тому заразитись можна навіть від людини, яка вже не кашляє і не чхає.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про тривожне зростання випадків кору в Європі. З січня по жовтень 2023 року було зареєстровано понад 30 000 заражень, що в 30 разів більше, ніж у 2022 році.