В ПриватБанке заявили о технических проблемах: несколько сервисов не работают

В ПриватБанке возникли технические проблемы, из-за которых в настоящее время недоступны несколько сервисов. Об этом сообщает ПриватБанк, передает УНН.

Детали

В банке отметили, что уже работают над устранением технических проблем. Стабильную работу сервисов постепенно восстанавливают.

Друзья, у нас техническая проблема — сейчас не работают несколько сервисов. Мы уже всё исправляем, и стабильная работа постепенно восстанавливается, обязательно сообщим, как только всё будет работать хорошо – говорится в сообщении.

Напомним

В ПриватБанке произошли сбои в работе нескольких сервисов, из-за чего пользователи не могли рассчитаться картой. Команда банка уже решает проблему и обещает быстрое восстановление работы.