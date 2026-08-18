У ПриватБанку заявили про технічні проблеми: кілька сервісів не працюють

У ПриватБанку виникли технічні проблеми, через які наразі недоступні кілька сервісів. Про це повідомляє ПриватБанк, передає УНН.

У банку зазначили, що вже працюють над усуненням технічних проблем. Стабільну роботу сервісів поступово відновлюють.

Друзі, у нас технічна складність - зараз не працюють кілька сервісів.Ми вже все лагодимо та поступово відновлюється стабільна робота, обовʼязково повідомимо, як тільки все буде працювати добре