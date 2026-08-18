У ПриватБанку заявили про технічні проблеми: кілька сервісів не працюють
Київ • УНН
У ПриватБанку виникли технічні проблеми, через які тимчасово недоступні кілька сервісів. Банк вже працює над усуненням неполадок та поступово відновлює стабільну роботу.
У ПриватБанку виникли технічні проблеми, через які наразі недоступні кілька сервісів. Про це повідомляє ПриватБанк, передає УНН.
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У банку зазначили, що вже працюють над усуненням технічних проблем. Стабільну роботу сервісів поступово відновлюють.
Друзі, у нас технічна складність - зараз не працюють кілька сервісів.Ми вже все лагодимо та поступово відновлюється стабільна робота, обовʼязково повідомимо, як тільки все буде працювати добре
Нагадаємо
ПриватБанк зазнав збоїв у роботі кількох сервісів, через що користувачі не могли розрахуватися карткою. Команда банку вже вирішує проблему та обіцяє швидке відновлення роботи.